Todos os dias, a partir das 16h00, o SAPO Mag está em direto da Cidade do Rock de Lisboa para lhe apresentar os destaques do dia, entrevistas com artistas e muito mais.

Black Eyed Peas, Ellie Goulding, Ivete Sangalo e David Carreira sobem ao Palco Mundo este domingo, dia 19 de junho. Edu Monteiro, Bárbara Tinoco e Iza são os destaques do Galp Music Valley.

Na 9.ª edição do Rock in Rio Lisboa voltam à ‘cidade do rock’, entre outras diversões, a roda gigante, o slide e as ‘pool parties’ (festas na piscina).