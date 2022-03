O Rock in Rio Lisboa anunciou novidades sobre a Rock Street da Cidade do Rock. O novo espaço, a"Rock Your Street", promete ir "além-fronteiras - sejam elas geográficas, raciais, geracionais ou religiosas – e convocar à celebração da pluralidade e da diversidade, trazendo a beleza das diferenças para a cenografia das suas casas, para o lineup do palco e para as performances de rua".

Depois de várias viagens por continentes, etnias, ritmos e culturas diferentes, a nova Rock Street pretende "dar palco a um mundo feito de todos e para todos". No alinhamento destacam-se artistas oriundos de diferentes culturas e de todos os cantos do mundo – incluindo Portugal, República do Níger, República Democrática do Congo, EUA, Angola, Turquia, Paquistão, Síria, México, Brasil e Coreia do Sul.

Desde fado e eletrónica a techno e pop, de jazz a ritmos tradicionais africanos, muitas mais são as sonoridades que vão passar pela "rua mais eclética da Cidade do Rock", num palco onde estão confirmados Jupiter & Okwess, Bombino, Paulo Flores & Prodígio, Bruno Pernadas, Omar Souleyman, Arooj Aftab, Idiotape, Johnny Hooker, Titica, Sara Correia, Magdalena Bay e Francisco, El Hombre.

"O Rock in Rio é plural desde que foi criado, em 1985. Na nova Rock Street trazemos, tanto para a cenografia como para a proposta de entretenimento, a nossa filosofia de que o mundo faz muito mais sentido quando somamos tudo aquilo que somos. No Rock in Rio essa visão está materializada na nossa equipa, composta por várias nacionalidades e mais de 60% de mulheres, nas iniciativas sociais que temos vindo a implementar ao longo dos últimos 21 anos, nas pessoas que formamos e empregamos e, este ano, porque é preciso ir mais longe, estabelecemos como uma das metas da Organização para 2030 ser um festival 100% inclusivo e plural”, afirma Roberta Medina, Vice-Presidente do Rock in Rio.

Nesse sentido, o festival assinou recentemente a Carta Portuguesa para a Diversidade, iniciativa da Comissão Europeia, promovida pela Associação Portuguesa para a Diversidade e Inclusão (APPDI), que visa encorajar empresas e empregadores a implementarem e desenvolverem políticas e práticas internas de promoção da diversidade, tendo também estabelecido uma parceria com a Associação Portuguesa para a Diversidade e Inclusão para trabalhar este tema dentro da organização e no evento. “Rock Your Street é a nossa forma de desafiarmos todos a levarem esta mesma visão para as suas ruas e os seus bairros, transformando em conjunto connosco. Podem já se preparar porque a energia e vibe desta rua é contagiante e promete não deixar ninguém indiferente”, acrescenta Roberta Medina.

Segundo a organização, "com uma cenografia diferente de tudo o que este espaço já acolheu, as famosas 'casinhas' da Rock Your Street chegam com um novo look, bastante colorido e vibrantes, ricas em detalhes, mensagens e simbologias que traduzem a mesma visão de pluralidade, prometendo continuar a fazer as delícias dos instagramers".

Antes do primeiro concerto de cada dia, em todos os dias do festival, a Rock Your Street vai, também, receber o projeto School of Rock, mostrando que nem a idade é uma fronteira numa rua onde há espaço para todos os talentos.

Para Luís Viegas, programador cultural há mais de 20 anos e curador da Rock Your Street, “um mundo melhor apenas é possível com a inclusão de todos, logo a programação deste espaço, seja em palco ou através das performances de rua, traz para o festival projetos que, por norma, acrescentam experiências e vivências que normalmente estão presentes em circuitos mais alternativos". "Trabalhámos neste lineup com a premissa da diversidade e de mostrar que, na música, não existem limites geográficos, dando espaço a todos os estilos para todos os públicos. A música é linguagem universal e neste palco cabem todas as culturas, todos os estilos musicais, todas as idades e géneros, desde talentos tão consagrados como o de Paulo Flores, a propostas frescas e, ainda, menos conhecidas entre nós como a Arooj Aftab", remata.

A nova edição do Rock in Rio está marcada para os dias 18, 19, 25 e 26 de junho de 2022, no Parque da Bela Vista.