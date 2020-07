O EP, gravado na vila de Avis, no Alto Alentejo, conta com nove temas instrumentais que "devolvem o refúgio do músico durante o confinamento e que refletem a sua liberdade criativa durante esse período de tempo e silêncio, mas igualmente de ansiedade e incerteza", segundo a promotora.

Rodrigo Leão tem agendado os regresso aos palcos no dia 15 de agosto, com um concerto no Casino Estoril, nos arredores de Lisboa.