“Coreto” é o nome do espetáculo conceptual com música de Rogério Charraz e textos de José Fialho Gouveia a realizar no dia 8, às 18:00, no Teatro-Estúdio Ildefonso Valério, em Alverca (Vila Franca de Xira).

Trata-se do espetáculo que encerra o 8.º ciclo de música “Noites de Pelourinho”, uma iniciativa da companhia de teatro Cegada e da autarquia local, acrescenta uma nota da organização.

O ciclo de música “Noites do pelourinho” realizava-se no núcleo de Alverca do Museu Municipal de Vila Franca de Xira, mas, este ano, devido à pandemia de covid-19, foi transferido para a sede da companhia Cegada.