Rogério Samora está internado na Unidade de Cuidados Continuados Integrados da Associação de Socorros da Freguesia da Encarnação, ASFE SAÚDE, com sede no concelho de Mafra, avançou a revista VIP.

De acordo com a publicação, que cita fontes, o ator "perdeu muito peso" por ter estado 69 dias nos cuidados intensivos e continua "intubado".

Rogério Samora esteve internado nos cuidados intensivos no Hospital Professor Doutor Fernando Fonseca (Amadora Sintra) mais de dois meses. No fina de setembro, o ator foi encaminhado para uma unidade de Cuidados Continuados do distrito de Lisboa.

Nas redes sociais, o primo do ator tem partilhado informações. "Neste momento está a lutar pela vida na cama de uma unidade de saúde", frisou Carlos Samora no final de setembro. "Embora os clínicos nos digam que a situação está estável e com prognóstico reservado, nós temos a noção que a situação não está fácil, mas continuamos de acreditar em o ter de volta e para que isso possa acontecer talvez seja bom terem respeito pelo homem e pelo ator Rogério Samora", acrescentou.

Ao Observador, uma fonte hospitalar revelou que “prognóstico é muito muito reservado” e que “a nível hospitalar e médico, os recursos esgotaram-se”.