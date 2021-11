Rogério Samora está internado na Unidade de Cuidados Continuados Integrados da Associação de Socorros da Freguesia da Encarnação. Nas redes sociais, Carlos Samora tem partilhado algumas informações sobre o primo.

"Dia 101. Parece que a ‘corrente’ de energia positiva fez efeito! Segundo a informação clínica, o Rogério passou a noite e o dia de hoje calmo e sem nenhum sobressalto. Quero, aqui, manifestar o meu obrigado a todos os que enviaram mensagens de parabéns ao Rogério. Chegaram dos quatro cantos do Mundo", escreveu o primo do ator da SIC nas redes sociais.

"Muito obrigado, também, a todos os que se associaram à iniciativa de fazer um brinde à sua saúde. Um agradecimento especial à equipa de cuidados continuados da ASFE que cuida do Rogério pela iniciativa, vou guardá-la no meu coração para o resto da vida. Um dia de cada vez até vermos o sorriso do Rogério", rematou.