Em comunicado enviado hoje à agência Lusa, a Aldeias Históricas de Portugal - Associação de Desenvolvimento Turístico refere que o evento "Histórias da Aldeia: Entre a Noite e a Madrugada", conta com várias atividades para os habitantes e visitantes de Monsanto, nomeadamente, visitas guiadas, rota pelos restaurantes e tascas, oficinas gastronómicas, palestras e mostra de produtos endógenos, entre outras.

A edição deste ano do Ciclo "12 em Rede - Aldeias em Festa" encerra em Monsanto, no concelho de Idanha-a-Nova (distrito de Castelo Branco)com uma viagem pelo romance "A Noite e a Madrugada", de Fernando Namora, que viveu e se inspirou nesta aldeia histórica para o escrever.

Fernando Namora exerceu atividade como médico municipal de Monsanto, entre outubro de 1944 e outubro de 1946.

“Em 2021, assinalam-se ainda os 500 anos da morte de D. Manuel I, monarca que imprimiu uma marca singular no nosso país e cujos ecos se fazem sentir em Monsanto, desde a arquitetura, à memória da presença judaica. O seu legado também será evocado no evento”, lê-se na nota.

A organização sublinha que esta é uma oportunidade única para saber mais sobre a cultura, a história e as tradições de Monsanto.

O evento termina com os concertos dos grupos musicais de música antiga e contemporânea “Sete Lágrimas” e “Ensemble Med.”.

A Aldeias Históricas de Portugal refere que, devido à pandemia da COVID-19, a participação presencial vai ser limitada, mas os interessados podem acompanhar a transmissão por ‘livestreaming’, via ‘Facebook’ da associação de desenvolvimento turístico.

“A inscrição, que é gratuita mas necessária, pode ser feita para a totalidade do evento ou apenas para um momento específico, como um concerto ou uma visita guiada, sendo que o limite de participantes dependerá do espaço e da tipologia de cada atividade”, refere.

Os participantes podem inscrever-se junto do Gabinete de Turismo de Câmara de Idanha-a-Nova, presencialmente ou através do telefone 277202900 ou do e-mail turismo@cm-idanhanova.pt ou presencialmente, no Posto de Turismo de Monsanto.

O evento é promovido pela Associação de Desenvolvimento Turístico Aldeias Históricas de Portugal, numa organização do município de Idanha-a-Nova, Junta de Freguesia da União de Freguesias de Monsanto e Idanha-a-Velha, associações e agentes económicos locais.

Conta ainda com o apoiado do Centro 2020, Portugal 2020 e Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, através do Programa de Valorização Económica de Recursos Endógenos (PROVERE).