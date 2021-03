Esta segunda-feira, dia 8 de março, a RTP revelou as pontuações das duas semifinais do Festival da Canção. À semelhança do que acontece no Festival da Eurovisão da Canção, o canal decidiu "manter o suspense" durante as semifinais e revelar apenas as cinco canções mais votadas e que ficaram apuradas para a final, sem revelar as pontuações individuais.

"Terminado o espetáculo do Festival da Canção 2021, a RTP divulga agora os resultados das votações das semifinais e da final do evento deste ano. Perante um empate na final, prevalece o voto do público, de acordo com o regulamento do Festival da Canção. Daí que o vencedor tenham sido os The Black Mamba, com 10 pontos do júri e 10 pontos do público", sublinha a RTP.

O grupo The Black Mamba, com o tema “Love is on my side”, venceu a 55.ª edição do Festival da Canção e vai representar Portugal no Festival Eurovisão da Canção, em maio nos Países Baixos.

Na final, os The Black Mamba receberam a segunda melhor votação do público, empatando a 20 pontos com Carolina Deslandes, com “Por um triz”. Segundo as regras, em caso de empate, prevalece a votação do público (que deu menos pontos a Carolina Deslandes).

Das duas rondas do concurso saíram dez finalistas, mas apenas um conquistou uma viagem até Roterdão para representar Portugal no Festival Eurovisão da Canção 2021 - Valéria, The Black Mamba, Karetus & Romeu Bairos, Fábia Maia e Sara Afonso foram os escolhidos pelo júri e pelo público na primeira semifinal. Já no passado fim de semana, na segunda ronda, Joana Alegre, Carolina Deslandes, Pedro Gonçalves, NEEV e EU.CLIDES conquistaram passagem à final.

Veja os resultados:

PRIMEIRA SEMIFINAL

SEGUNDA SEMIFINAL

FINAL