Nas redes sociais, Ruy de Carvalho escreveu uma mensagem para o amigo e colega Rogério Samora. "Então, rapaz? Tens muita gente à tua espera, e até a tua cadelinha Roca", frisou o ator esta quinta-feira, dia 5 de agosto, na sua conta no Facebook.

Rogério Samora continua internado nos cuidados intensivos. Segundo uma fonte contactada pela revista TV 7 Dias, o ator continua estável.

"Ainda hoje [quarta-feira] falámos com o hospital e as notícias são as mesmas de ontem e de anteontem. Ele mantém-se estável e em coma", explicou a fonte, adiantando que o estado pode "prolongar-se durante dias, semanas ou meses".

Na terça-feira, um familar avançou que Rogério Samora se "mantémestável e com prognóstico reservado". "Hoje [segunda-feira], foi dia de visita e de falar com os médicos. A situação mantém-se estável e com prognóstico reservado", explicou.

Nas redes sociais, no final da semana passada, Carlos Samora, primo do ator, frisou ainda que Rogério Samora se "mantém estável". "Mais um dia passou… E, enquanto o estado do Rogério Samora se mantém estável, a Roca [a cadela do ator] fez mais um passeio com a Sónia, a tratadora que está com ela desde que chegou à família", escreveu.

Na passada quarta-feira, dia 28 de julho, ao jornal Público, uma fonte do hospital avançou que não foram registadas "quaisquer alterações” no quadro clínico do ator. "O seu estado é grave, o prognóstico mantém-se reservado", acrescentou.

Em "Amor Amor", o ator veste a pele de Cajó, um dos responsáveis pela editora Lua de Mel. Na novela, a sua personagem foi casada com Paloma (Rita Blanco) e acompanha de perto a carreira de Romeu Santiago (Ricardo Pereira).

O ator é um dos protagonistas da segunda temporada de "Amor Amor", cujas as gravações já arrancaram. Nos novos episódios, a personagem de Rogério Samora vai continuar ao lado de Ângela (Luísa Cruz) e encontrar Bela Bernardes, nova personagem que será interpretada por Alexandra Lencastre.

Rogério Samora também participou da primeira temporada do programa "A Máscara". No concurso da SIC, o ator interpretou o "Ananás".