No total serão apresentadas 12 peças, com destaque para o dia 25, em que o festival contará com a peça “Ruy, A História Devida”, com Ruy de Carvalho e Luís Pacheco.

Em nota de imprensa, a Câmara de Óbidos explicou que o projeto assenta “numa estratégia de valorização do território e de desenvolvimento comunitário” e conta com quatro encenadores que trabalham individualmente com os grupos de teatro locais: José Ramalho, Inês Fouto, Gonçalo Costa e Marlise Gaspar.

No concelho existem quatro grupos de teatro em atividade: Grupo de Teatro Reflexos em Palco de A-dos Negros; Grupo de Teatro Animais em Palco de Amoreira; Grupo de Teatro Águas Vivas de Olho Marinho e Grupo de Teatro A Raiz de Usseira. Nas escolas de Óbidos a área do teatro está enquadrada nas atividades de enriquecimento curricular.

As peças serão apresentadas no Auditório Municipal da Casa da Música, com entradas gratuitas.