"Sal" é uma novela gráfica protagonizada por Salomé, uma adolescente que vivia num contexto familiar de risco e que, por isso, foi encaminhada para uma casa de acolhimento.

Este é o primeiro volume de uma história ficcional "que vem dar voz a uma realidade muitas vezes desconhecida do grande público: a vida numa casa de acolhimento residencial e as estórias que por lá se vivem", lê-se na introdução do livro.

"Sal" é editado pela Fundação Cecília Zino, criada em 1961 no Funchal e atualmente dedicada a funções de assistência social de acompanhamento de crianças e jovens em risco.

A ideia do livro partiu daquela fundação, convidando João Andrade, ligado a instituições desta área social, e Luís Buchinho, designer de moda e apaixonado por banda desenhada, que se estreia nesta história ficcional.