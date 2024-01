Rui Sinel de Cordes, Salvador Martinha e Luís Franco Bastos subiram a palco para homenagear Ricardo Vilão, que morreu há quatro meses. O espetáculo "Morro amanhã" decorreu na terça-feira, dia 23 de janeiro, no Teatro Tivoli BBVA, em Lisboa, e Rui Sinel de Cordes ofendeu uma espectadora e foi acusado de ter tido um comportamento "vergonhoso", "gravíssimo" e "desrespeitoso".

No episódio do podcast "Ar livre" do passado domingo, 29 de janeiro, Salvador Martinha comentou pela primeira vez a polémica, lembrando que "os primeiros 50 minutos [do espetáculo] foram excelentes".

"O Rui começou-se a excitar, normal, porque o Rui é intenso. Isso também foi falado no espetáculo, a intensidade do Rui até chegou a ser elogiada. Eu falei disso, falei que gostava daquela intensidade dos bastidores", contou, acrescentando que Sinel de Cordes, a certa altura, começou a interromper Luís Franco Bastos .

"Aquilo irritou-me um bocado porque nós temos um alinhamento para seguir e aquilo não estava a fluir porque havia muitas interrupções. (...) As pessoas do próprio público começaram a aperceber-se do nosso desconforto", sublinhou.

Depois de um comentário de uma espectadora, Rui Sinel de Cordes reagiu com insultos. "Teve ali um momento em que descarrega uma energia super negativa, uma raiva em cima de uma pessoa da plateia. Colapsou, acho que não estava lá completamente. Até hoje acho que foi um momento de ‘blackout'", comentou Salvador Martinha no podcast.

"Nós continuámos com aquilo que sabemos fazer, percebendo onde é que estava o humor daquilo. Pusemo-nos no lugar do público e fizemos um roast ao Rui. Foi a única forma de continuar", rematou.