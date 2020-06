O músico português Salvador Sobral atua em julho em Espanha com os Alma Nuestra, que fundou com o pianista cubano Victor Zamora, 'à boleia' da edição do primeiro álbum naquele país.

O álbum de estreia, homónimo, saiu em Portugal em 2019 e ganha agora esta semana uma edição em Espanha pela Warner, apresentando reinterpretações de temas de Cuba e da Argentina, em particular boleros. De acordo com a produtora Força de Produção, os concertos em Espanha decorrerão em contexto de festivais e estão marcados para 21 de julho, em Sevilha, dia 24, em San Sebastian e, no dia 30, em Barcelona, onde Salvador Sobral estudou jazz. Dos Alma Nuestra fazem ainda parte o contrabaixista Nelson Cascais e o baterista André Sousa Machado. Salvador Sobral editou ainda, em 2019, o segundo álbum em nome próprio, intitulado "Paris, Lisboa", e, no início deste ano, antes da pandemia da COVID-19, fez espetáculos dedicados ao repertório de Jacques Brel.