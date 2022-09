O concerto, no qual não deverão faltar “grandes clássicos” como “Tombe la neige”, “Dolce Paola” ou “Inch’Allah”, está marcado para 27 de outubro no Coliseu dos Recreios, de acordo com o Grupo Chiado, num comunicado hoje divulgado.

A promotora recorda que, “com mais de 100 milhões de discos vendidos em todo o mundo e 25 álbuns de originais”, Salvatore Adamo “é considerado um dos maiores artistas da canção francesa”.