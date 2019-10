Desde a edição de “Sobre(tudo), o ‘rapper’ e produtor tem trabalhado com os Orelha Negra, Mundo Segundo dos Dealema, estreou o projeto Classe Crua (com Beware Jack) e participou em temas de, entre outros, Bispo, Regula, Mind Da Gap e Bob Da Rage Sense.

Sempre “muito solitário” na parte criativa, acabou por descobrir na parceria “aquilo que faz sentido, no aspeto mesmo de colaboração e de cada um fazer aquilo que sabe fazer melhor”.

“Eu adoro colaborar e também estou nessa missão, da colaboração. Quero que no fim das contas digam que dentro do meu género musical fui das pessoas que colaboraram mais com todos. Quero que digas os nomes todos e eu diga ‘tenho uma música com essa pessoa’”, partilhou.

Essa “missão” acaba por deixar “um bocado para segundo plano” um, tão aguardado, novo álbum.

“Estou sempre a escrever, a apontar ‘beats’, mas depois há outras pessoas a pedirem colaborações e eu vou dar prioridade a essas pessoas. Se eu recusar e disser ‘não, porque estou a gravar o meu álbum que quero que saia em maio’ estou a por ‘deadlines’ em mim e sei que isso não resulta”, confidenciou.

Além disso, e como questiona em “Sendo Assim” (tema que divulgou este ano e o primeiro que gravou a solo em mais de dez anos): “pra quê fazer um álbum se ele dura meses?”.

“As coisas são mais efémeras, falo disso também enquanto consumidor que quer consumir tudo o que sai dentro do meu meio”, disse.

Sam The Kid faz o paralelo entre “Mechelas”, compilação que editou este ano, e a experiência com os álbuns dos Orelha Negra.

“Em 'Mechelas' fui dando as músicas de forma individual desde 2016, fiz com que esse trabalho durasse mais tempo, passados esses dois anos estive a promovê-lo e em 2019 a dar concerto a apresentar o álbum. Com Orelha Negra são dois ou três anos a fazer uma coisa, o álbum sai e uma semana depois já não é nada, já estás a pensar no próximo”, explicou.

Mas há outras diferenças que Sam The Kid destaca entre a altura em que começou e os dias de hoje, em que até já há um festival de verão dedicado exclusivamente ao rap nacional.

“Obviamente que há uma coisa muito boa, que é a mais importante, que é a parte de ser uma profissão bastante acessível, uma profissão que é uma realidade, e é fácil até chegares a essa profissão”, referiu o ‘rapper’ que vê nisto uma “vitória de uma linguagem direta, que ainda continua a ser uma música bastante jovem, embora haja intervenientes que não sejam assim tão jovens”.

Foram esses intervenientes, que fazem rap “que não precisa de ser jovial ou infantil” para um público que também cresceu e não deixou de gostar de hip-hop, que introduziram uma “diferença nas temáticas”.

“É importante haver esse tipo de hip-hop. Quando comecei era super-jovem, nos anos 1990 ainda não havia temas de uma pessoa mais madura, falar de divórcios ou situações assim”, disse.

Sam The Kid acredita que hoje poderia ter sido mais fácil dar os primeiros passos, por haver acesso facilitado “à forma de criar e de ser autossuficiente, de fazer um instrumental, de gravar”.

“Mas como é fácil para ti, é fácil para todos e há uma maior afluência de pessoas que se interessam bastante pelo rap, não tanto pela cultura hip-hop [composta por quatro vertentes: rap, graffiti, breakdance, DJing].

Na década de 1990, quando a internet surgiu, “se calhar numa semana aparecia um gajo novo e era muito mais fácil sobressair”.

Sam The Kid acabou por sobressair e é hoje considerado um dos melhores ‘rappers’ e produtores nacionais, mas se tiver de escolher entre ir a um programa de televisão ou ao primeiro episódio do ‘podcast’ de um miúdo de 15 anos, prefere a segunda hipótese.

“Sinto-me assim e gosto de estar assim no meu ‘underground’, no meu mundo. Até posso ter estatuto para ir a um certo programa televisivo – se calhar até não, porque não estou muito nesses radares – mas não tenho nenhum interesse em ir a uma coisa que até pode ser mais popular, eu prefiro ir ao primeiro episódio do ‘podcast’ de um miúdo de 15 anos que está a fazer uma coisa que ele me diz que é interessante e sinto-me mais em casa, identifico-me com esse miúdo. Enquanto se for a um programa televisivo ‘mainstream’ sinto mesmo que não sou daquele mundo”, explicou.

Ele próprio acabou por criar um ‘podcast’, “Três Pancadas”, que é parte integrante da plataforma TV Chelas, conceito que existia há “mesmo mesmo mesmo muito tempo”, mas só lançou em 2016.

Em “+-“, tema do álbum “Sobre(Tudo), já dizia que “TV Chelas representa o melhor dos canais”. É através da plataforma que partilha as horas infindáveis de imagens de arquivo que foi captando ao longo dos anos, e que ponderou compilar num DVD, “mas ficaram mais 140 horas por ver”.

É também para a TV Chelas que entrevista ‘rappers’ com tantos ou mais anos de carreira do que ele e foi através da plataforma que foi partilhando, um a um, os 18 temas de “Mechelas”, acompanhados com vídeos onde explica como estes foram criados.

“É uma coisa que me dá bastante prazer e quero que as pessoas sintam isso, que vem de mim”, disse.

TV Chelas também é “um voltar ao início”, quando fazia tudo sozinho. Hoje, contou, é ele que vai aos correios enviar as encomendas, de álbuns e ‘merchandising’.

“É um voltar a como eu fazia as coisas no início, mas com um estatuto diferente, então a procura é maior. O que faz com que as coisas sejam mais justas e espetaculares no aspeto do ‘feedback’ a todos os níveis”, referiu.

Desse inicio até hoje, Sam The Kid olha “com muito orgulho” para o seu percurso, o de alguém que se mantém igual e tem “cadastro limpo”, já que nunca fez nada que comprometesse a sua arte.

20 anos de carreira no Coliseu com "algo especial"

Orelha Negra, uma orquestra e vários ‘rappers’ e cantores vão estar com Sam The Kid nos palcos dos coliseus de Lisboa e do Porto para celebrar os 20 anos de carreira do ‘rapper’ e produtor com “algo especial”.

Os bilhetes para o concerto em Lisboa, marcado para sexta-feira, desapareceram em quatro dias, enquanto os do Porto, a 08 de novembro, estão praticamente esgotados. Mas a marcação de uma segunda data “nunca esteve nos planos” do ‘rapper’, porque “fisicamente uma pessoa precisa de descanso, a voz precisa de descanso” e o caminho “não é por aí”.

Sam The Kid – cujo álbum de estreia, “Entre(tanto)”, foi editado em 1999 - quer fazer destes dois concertos “algo especial, só”. “Não quero estar aqui numa residência lucrativa”, afirmou em entrevista à Lusa.

Em palco estarão os músicos da banda que o acompanhava quando andava em digressão e com quem acabou por formar os Orelha Negra (Fred Ferreira, João Gomes, Francisco Rebelo e DJ Cruzfader), e uma orquestra conduzida pelo maestro Pedro Moreira, bem como ‘rappers’ e cantores com quem colaborou.

Com quatro álbuns de originais (um dos quais instrumentais), alguns projetos paralelos - Orelha Negra, a dupla com Mundo Segundo, Classe Crua (com Beware Jack) - e um sem número de colaborações com outros grupos e ‘rappers’, dando voz ou emprestando ‘beats’, Sam The Kid decidiu começar a delinear o alinhamento dos concertos escolhendo “temas que gostaria de ouvir ao vivo com uma orquestra, que é o que faz toda a diferença”.

“A música que fez isto tudo começar foi a ‘Sendo Assim’ [tema que divulgou este ano e o primeiro que gravou a solo em mais de dez anos], tem um ‘string’ que me fez começar a divagar que gostaria de tocá-la com uma orquestra. Depois pensei ‘e se fossem mais músicas, quais escolheria?’”, recordou.

Numa segunda fase começou a escolher temas “que não têm orquestração” e a pensar “no que o maestro e o arranjador, que neste caso são a mesma pessoa, poderiam acrescentar nessas músicas”.

Entre temas com e sem orquestração no original, o alinhamento incluirá ‘clássicos’, mas também “bastantes músicas” que nunca apresentou ao vivo.

Além dos temas que gravou sozinho, Sam The Kid desvenda que haverá “passagens por outros projetos”: “se Orelha Negra estão lá faz sentido tocarmos alguns temas dos nossos trabalhos, com Mundo Segundo igualmente, com Classe Crua posso já adiantar que não vai acontecer, mas irá acontecer com outros convidados”.

Além de celebrar os 20 anos de carreira, o objetivo dos concertos nos coliseus é perceber se o ‘rapper’ se sente “bem e confortável em nome próprio num espetáculo, algo que não existia há bastantes anos”.

“Quero ver se encontro esse conforto, para depois acontecerem mais hipóteses e algumas dessas hipóteses também poderão ser com orquestra”, partilhou, adiantando que “estes dois espetáculos quase de certeza que não serão os únicos que irão acontecer”.

Apesar disso, “serão os únicos deste ano”. “Mas para o ano poderá haver outros, noutros espaços”, revelou. À partida, nunca num espaço com mais capacidade do que os coliseus. “Eu quero oferecer algo que seja um pouco íntimo e o Coliseu está no limite disso. Um espetáculo que pode ser grandioso e espero que ainda consiga essa tal intimidade que eu procuro, que as pessoas venham ao meu encontro, ao meu quarto, à minha vida, ao meu íntimo”, referiu.

Por se tratar de uma celebração, “claro que haverá um momento ou outro de euforia”, mas o que Sam The Kid quer mesmo é “tocar mais na emoção”.