Investigadores franceses abriram uma investigação de violação contra o ator e realizador Samuel Theis, estrela "Anatomia de uma Queda", filme vencedor recentemente de dois Globos de Ouro.

Os procuradores de Metz, no leste de França, confirmaram que está em curso uma investigação preliminar na sequência de uma queixa criminal apresentada no final de Julho.

Seguiu-se uma ação covil apresentada em meados de novembro, acrescentaram.

A alegada violação ocorreu no verão passado, durante a rodagem de um filme chamado “Je le jure” (“Eu juro”, em tradução literal), dirigido por Theis.

Um técnico de 27 anos disse que foi forçado a um ato sexual depois de pessoas que trabalhavam nas filmagens se reunirem para beber num apartamento.

O jovem afirmou que não deu o seu consentimento para tal ato sexual e que abandonou a rodagem poucos dias depois.

Theis, de 45 anos, disse à France-Presse (AFP) que fez “sexo oral consensual” com o homem na manhã seguinte à festa.

Uma investigação interna foi iniciada quando o técnico lhe enviou uma mensagem dizendo que se sentia vítima de “agressão sexual”.

Em comunicado, Theis disse que a investigação que durou vários meses não encontrou “nenhuma prova conclusiva” ou “qualquer informação que pudesse caracterizar má conduta” e pediu às pessoas que respeitassem a “presunção de inocência”.

Theis foi mantido afastado da restante equipa durante o resto da rodagem, dirigindo o filme à distância, através de instruções dadas por intermediários.

Uma fonte próxima ao caso disse à AFP que os produtores do filme queriam concluir as filmagens e levar a sério as alegações do técnico.

“Dadas as circunstâncias e as reações de algumas pessoas, este protocolo foi o mal menor, mesmo que fosse difícil de suportar para o realizador, que inevitavelmente se sentiu excluído da sua própria rodagem”, disse Theis à AFP.

Samuel Theis e Sandra Hüller nos bastidores da rodagem de "Anatomia de uma Queda" créditos: Redes sociais Justine Triet

Theis interpreta o marido de uma mulher acusada de o matar empurrando-o de uma varanda em "Anatomia de uma Queda", que ganhou a Palma de Ouro, o prémio máximo no Festival de Cinema de Cannes em maio, bem como dois Globos de Ouro no domingo à noite.

O filme de Justine Triet está muito bem contado para ter sucesso nas nomeações para os Óscares, que serão anunciadas no dia 23 e cuja votação começa na quinta-feira (11).

O ator e realizador ainda não foi entrevistado pelos investigadores e disse que soube da queixa criminal pela imprensa.

“Samuel Theis deve responder a esta alegação num quadro estritamente judicial, sem se sentir obrigado a tornar pública a sua defesa”, acrescentou a declaração da sua advogada Marie Dose, que nota que algumas afirmações feitas sobre ele eram "tão insidiosas quanto falsas".