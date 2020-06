“A feira de Santiago levantou-se cedo para abrir, para ser a primeira na Galiza e a primeira em Espanha a regressar”, disse a escritora Maria Solar, no discurso de abertura da feira do livro que hoje foi inaugurada e que conta com a participação de apenas cinco livrarias e uma editora.

“Eles não infetam, mas agarram”, este é o slogan da feira do livro, que reduziu a participação de livrarias, devido às limitações provocadas pela pandemia de covid-19 e pelo facto de muitas das empresas livreiras ainda terem os seus funcionários em ‘lay-off’.