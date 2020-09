Cristina Branco vai arrancar a sua digressão de apresentação do novo trabalho "EVA" em Portugal no próximo dia 5 de outubro, em Loulé, no Cine-Teatro Louletano. A artista vai passar também pelo Capitólio (8 de outubro), em Lisboa, e pelo Teatro Aveirense, no dia 10 de outubro.

Antes dos concertos, Cristina Branco vai estar em direto no SAPO. A conversa poderá ser acompanhada no Instagram esta quinta-feira, dia 1, a partir das 16h30.

O mais recente álbum de Cristina Branco, "Eva", que esteve a ganhar forma numa residência artística em Loulé, no final do ano passado, foi editado em 20 de março.

Em "Eva", a cantora dá vida a Eva Hussman, personagem que criou há 15 anos "para ultrapassar um momento difícil" na vida, e que decidiu "trazer para a luz", neste novo trabalho, como contou à Lusa em novembro, em Loulé, onde esteve em residência artística.

De Loulé, Cristina Branco e os músicos Luís Figueiredo (piano), Bernardo Couto (guitarra portuguesa) e Bernardo Moreira (contrabaixo) partiram para Copenhaga, na Dinamarca, "cidade natal" de Eva Haussman, onde decorreu estágio de maturação seguinte do disco, antes da entrada em estúdio.

A residência em Loulé permitiu uma concentração total no trabalho, sem distrações, criando a envolvente ideal para se irem acrescentando "instrumentos e vozes" ao produto inicial, para que "o resultado final soe a Cristina Branco".

"[O álbum] 'Eva' é um disco que dá vida à Eva Haussman e, na sequência da 'Menina' e do 'Branco', fala de pessoas", revelou na altura a cantora.

Ao longo de um ano, Cristina Branco foi criando um diário em "vários instantes" da sua vida, que resume o "conceito" Eva. Um documento que apresentou aos compositores convidados a quem desafiou para contarem a história e a darem o seu olhar sobre a Eva, personagem que lhe é "tão pessoal".

Na criação dos temas, a cantora contou com a colaboração, entre outros, de Pedro da Silva Martins, Luís José Martins, Sara Tavares, André Henriques, Filho da Mãe, Francisca Cortesão, Filipe Sambado e Kalaf Epalanga.

Os temas refletem abordagem que os novos compositores trouxeram à música portuguesa, embalados pela toada jazzística dos músicos que acompanham a cantora e a musicalidade que a voz de Cristina Branco imprime à sua música.