Nelson Freitas arrancou 2021 com o lançamento de um novo single, "Tellin Me Something", com a participação da nigeriana Mr. Eazi. O tema sucede-se ao single "Plena ft. Julinho KSD" e a “"Dpos D’ Quarentena", cujo vídeo soma mais de 8,3 milhões de visualizações no YouTube.

Para apresentar a nova canção, Nelson Freitas vai estar à conversa com o SAPO Mag esta quarta-feira, dia 27 de janeiro, a partir das 18h00. A conversa poderá ser acompanhada em direto no Instagram do SAPO.

No Instagram, Nelson Freitas conta com mais de 247 mil seguidores e soma cerca de 317 mil ouvintes mensais no Spotify. Já no Facebook, o músico é seguido por mais de um milhão de fãs.