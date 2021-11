Na sua conta no Instagram, a atriz revelou que foi impedida de viajar. "Para quem não sabe, ontem [segunda-feira] rumaria a Nova Iorque a propósito da nomeação de ‘Quer o Destino’ para melhor telenovela internacional. Acontece que fui impedida de viajar, juntando-me assim aos meus colegas, para representar toda a equipa técnica, artística e criativa deste feliz projeto. Juntar-me-ia apenas ontem a eles, que viajaram sábado, porque sábado e domingo tive espetáculo (eu e o Vargas)", relembrou.

"Já na porta de embarque, um senhor da TAP disse-me que os EUA não deixavam entrar ninguém que não tivesse as duas doses da vacina, mesmo já tendo tido COVID-19. É o meu caso. Tive COVID no início do ano, e quando fui levar a vacina foi-me dito que obteria o certificado apenas com uma toma. Certificado esse válido em Portugal e na União Europeia apenas, segundo parece, já que cada país tem a liberdade de alterar as regras de vacinação quando e como bem entende. E o mesmo aconteceu, recentemente, nos EUA. Eu tinha o certificado, um teste PCR, uma declaração do meu médico, o visto, passaporte, tudo", explicou.

Depois de muitas perguntas, de muita indignação, estupefacção, despedi-me do Filipe Vargas e voltei para trás", acrescentou. "Claro que fiquei triste, por todas as razões, por não estar lá ao lado dos meus colegas a representar um projeto que me fez tão feliz, me trouxe coisas tão boas, e me ensinou tanto. Mas não aconteceu. Provavelmente, não tinha de acontecer… A vida adora tirar-me o tapete, mas eu gosto de voar nele", rematou.