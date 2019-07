Ao pôr-do-sol, pelas 20:00, a banda lisboeta Capitão Fausto subiu ao palco EDP, na Herdade do Cabeço da Flauta, no Meco, em Sesimbra (Setúbal).

“É um prazer regressar. Há sete anos estava aqui com os meus amigos e fiquei no acampamento gazela, o que deu origem ao primeiro álbum, ao primeiro grande concerto das nossas vidas e estava muito nervoso”, contou ao público o vocalista, Tomás Wallenstein.

Também fazem parte deste grupo Salvador Seabra, Francisco Ferreira, Manuel Palha e Domingos Coimbra, que mostraram hoje a influência brasileira do seu último disco, “Invenção Sai Caro”, editado em 2017.

Nesse ano, a banda foi até ao outro lado do Atlântico para se reinventar e, hoje, encantou o público do SBSR com “Amor, a nossa vida”, “Boa Memória” e “Lentamente”.

Houve tempo para uma viagem a outros temas dos álbuns lançados entre 2011 e 2016, mas “Amanhã Tou Melhor”, do álbum “Capitão Fausto têm os dias contados”, revelou-se uma das mais esperadas dos festivaleiros, que mostraram saber toda a letra.

Neste segundo dia, os músicos franceses estão em destaque e a primeira a atuar foi Christine and the Queens, “um dos nomes mais fortes do ‘novo pop francês’”, que subiu ao palco principal, pelas 21:00, dizendo ao público que lhe podia chamar “Chris”, o nome do último álbum que lançou, em 2018.

“Esqueci-me de dizer algo muito importante. O espaço que estamos a partilhar é um espaço seguro, onde podem fazer o que quiserem”, referiu a cantora, que junta a música, teatro e dança num só espetáculo, sempre com uma energia contagiante.

Mais tarde, Christine, que canta maioritariamente em inglês, afirmou mesmo que se quiser “pode dizer que é um homem”, iniciando o tema “Gone”, do álbum “Chaleur humaine”, de 2014, onde refere: “I’m a man now”.