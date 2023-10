Whoopi Goldberg está envolvida em mais uma polémica nas redes sociais por ter ido contra o consenso geral após Idris Elba ter revelado recentemente que está a fazer terapia há mais de um ano por ser viciado em trabalho.

“Na minha terapia, tenho pensado muito em mudar [...] Não é porque eu não gosto de mim mesmo ou algo assim. É só porque tenho alguns hábitos pouco saudáveis ​​que se formaram. E trabalho numa indústria onde sou sou recompensado por esses hábitos pouco saudáveis. Sou recompensado por eles. Sou um completo viciado em trabalho. E, em geral, isso não é bom para a vida, em geral", disse a estrela de ""Luter" em declarações ao podcast “Changes With Annie Macmanus” que estão a ter grande impacto.

Ator e DJ, Idris Elba reconhece que "nada do que é demasiado extremo é bom, tudo precisa de balanço", mas que é muito recompensado por ser viciado em trabalho, o que encoraja um círculo vicioso que o leva a estar fora de casa durante vários meses que agora sente necessário "ajustar".

E aprofundou o tema: "Podia trabalhar 10 dias num filme, em sequências subaquáticas sem respirar durante seis minutos, e regressar e sentar-me [no estúdio] e [sentir-me relaxado], mais do que sentar-me no sofá com a família - o que é mau, certo?. Esta é a parte em que tenho de normalizar o que me deixa relaxado, não pode ser só trabalho”.

A sinceridade foi muito elogiada na segunda-feira pelas comentadores do programa The View, o líder no seu segmento nas manhãs televisivas nos EUA, que também não resistiram a falar do tom 'sexy' do ator.

Um tema que pouco interessava a Whoopi Goldberg, que foi contra a corrente.

"Não estou interessada porque gosto de acordar com gatinhos que me dizem para os alimentar. Não há confusão. Não há ninguém que diga ‘Não posso voltar para casa porque estou ocupado’. Não, não há problema. As pessoas andam a dizer que ele está a trabalhar tanto que não tem tempo de ir para casa", disse a atriz e anfitriã do programa.

A reação levou outra comentadora, Ana Navarro, a elogiar a coragem de procurar terapia para melhorar a sua vida.

O que levou a uma resposta mais forte e em tom pessoal que tem merecido elogios e críticas nas redes sociais.

"Fico muito contente que tenha sido isso que vocês todas ouviram. Eu ouvi algo completamente diferente. Se fosse a mulher dele, estaria furiosa. Porque essencialmente está a dizer que precisa fazer terapia para descobrir como voltar para casa. Quando se divulga isto publicamente é um problema entre nós os dois", defendeu.

