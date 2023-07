Workshops, iniciativas de rua, espetáculos de teatro, música e animação constam do programa, cujo destaque deste ano vai para uma intervenção em mural numa parede no Seixal, em local ainda a designar, assim como os pequenos apontamentos a cargo dos alunos das escolas secundárias do concelho que irão intervir em cubos distribuídos pelo Jardim da Praça dos Mártires da Liberdade, acrescenta comunicado da autarquia.

De quinta a domingo, o artista Trafic protagonizará a intervenção ao pintar um mural no Seixal, num local ainda a designar, enquanto durante os quatro dias do certame haverá pequenas intervenções em cubos no Jardim da Praça dos Mártires da Liberdade, a realizar pelos alunos das escolhas do concelho.

No dia 7, no mesmo jardim, haverá animação e oficinas de trabalho, das 17h:00 às 21h00, enquanto, na tarde do dia 8, haverá ‘dance battle’, demonstração de capoeira, show com fogo e oficinas de dança e graffiti, entre outras atividades.