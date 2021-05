Os Brit Awards, prémios da música pop britânica, decorreram na noite desta terça-feira, dia 11 de maio, e contou com audiência de quatro espectadores. A cerimónia fez parte dos eventos-teste programados pelo governo britânico para autorizar grandes festivais e concertos no Reino Unido.

A noite foi dominada pelas mulheres, que conquistaram os principais galardões - à 41ª edição, os BRIT Awards tiveram pela primeira vez o domínio das mulheres na categoria Álbum do Ano. Celeste e Arlo Parks estavam na corrida, mas foi Dua Lipa a conquistar o troféu mais cobiçado da premiação.

Dua Lipa venceu ainda na categoria de Melhor Artista Feminina Britânica. Já J Hus venceu o prémio de Melhor Artista Masculino Britânico.

Juntamente com a cantora britânica, Taylor Swift foi também uma das estrelas da noite - ainda antes da cerimónia, a organização anunciou que Taylor Swift iria receber o galardão de Ícone Global 2021 nos BRIT Awards. A estrela norte-americana tornou-se, assim, na primeira mulher e na primeira artista não britânica a receber o prémio especial, considerado o mais importante troféu da indústria musical do Reino Unido.

Na gala, o prémio foi entregue por Maisie Williams, atriz conhecida por interpretar Arya Stark em "A Guerra dos Tronos", da HBO. "'A Guerra dos Tronos' é a minha vida. Queria abraçar-te... mas temos de estar distantes", começou por gracejar Taylor Swift, agradecendo à organização pelo prémio. "Estou muito orgulhosa por pertencer a esta comunidade musical", rematou.

As Little Mix também fizeram história na cerimónia, tornando-se na primeira girl band a vencer o BRIT Award de Melhor Grupo Britânico. A banda derrotou os Bicep, Biffy Clyro, The 1975 e Young T & Bugsey.

“Vimos o domínio masculino, misoginia, sexismo e falta de diversidade. Estamos orgulhosas de termos continuado juntas, cercadas por mulheres fortes e a usar nossas vozes mais que nunca", frisaram as artistas.

Já Arlo Parks foi a primeira cantora a subir a palco para receber o prémio de Artista Revelação. Bicep, Celeste, Joel Corry e Young T & Bugsey também estavam nomeadas ao galardão.

O prémio da categoria internacional de Melhor Artista foi entregue a Billie Eilish. Cardi B, Miley Cyrus, Taylor Swift, Cardi B e Ariana Grande também estavam nomeadas. Já The Weeknd venceu a estatueta de Melhor Artista Masculino Internacional - o vencedor da categoria foi anunciado por Michelle Obama.

Harry Styles também não saiu de mãos a abanar da cerimónia. O músico venceu o prémio de Melhor Single Britânico pela canção "Watermelon Sugar".

Na cerimónia, os vencedores da noite foram ainda desafiados a entregar um versão miniatura do prémio a outros artistas ou personalidades que se destacaram no último ano.

As atuações da cerimónia... sem distanciamento e sem máscaras

Os Coldplay tiveram a missão de abrir a cerimónia dos BRIT Awards. A partir de um palco instalado no rio Tamissa, a banda de Chris Martin apresentou o single "Higher Power", acompanhada por hologramas e uma sessão de fogo de artifício e fumos coloridos.

Já a partir das estação Charing Cros, em Londres, Dua Lipa apanhou o metro em direção à The O2 Arena ao som de "Physical". Já no palco, a artista fez um medley com os seus principais sucessos, como "Don't Start Now".

"O primeiro evento ao vivo na The O2 Arena (...) Temos audiência, temos dança", lembrou Jack Whitehall no arranque da cerimónia, lembrando que os quatro mil convidados foram testados antes da cerimónia - os espectadores mostraram um teste negativo na entrada e terão de realizar um novo exame após o evento. O público, no entanto, não precisou de seguir as normas de distanciamento, nem usar máscaras.

Depois de serem anunciados os primeiros vencedores, Olivia Rodrigo subiu a palco para apresentar "drivers license", o primeiro single da carreira. Em palco, a jovem artista carimbou uma das atuações mais aplaudidas da noite.

Rodeada por um gigantesco jardim, Arlo Parks, vencedora do galardão de Artista Revelação, apresentou o seu single de maior sucesso ("Hope").

Já o momento mais esperado da noite chegou a meio da cerimónia. Em palco, Elton John juntou-se a Olly Alexander, protagonista da série "It's a Sin", da HBO, e vocalista dos Years and Years, para uma uma atuação especial ao som de "It's a Sin", popular tema dos Pet Shop Boys. Nas redes sociais, a atuação foi uma das comentadas e elogiadas.

Sem pausas, foi exibida uma atuação gravada por The Weeknd do tema "Save Your Tears". Seguiu-se a atuação de Griff, jovem promessa da música.

Já a atuação final ficou a cargo de Pink e de Rag'n'Bone Man.

NOMEADOS:

MELHOR ÁLBUM BRITÂNICO

Arlo Parks - "Collapsed In Sunbeams"

Celeste - "Not Your Muse"

Dua Lipa - "Future Nostalgia" - VENCEDORA

J Hus - "Big Conspiracy"

Jessie Ware - "What's Your Pleasure?"

MELHOR SINGLE BRITÂNICO

Joel Corry ft MNEK - 'Head & Heart'

Nathan Dawe ft KSI - 'Lighter'

Regard & Raye - 'Secrets'

Simba ft DTG - 'Rover'

Young T & Bugsey (com Headie One) - 'Don't Rush'

220 Kid and Gracey - 'Don't Need Love'

Aitch and AJ Tracey (com Tay Keith) - 'Rain'

Dua Lipa - 'Physical'

Harry Styles - 'Watermelon Sugar' - VENCEDOR

Headie One, AJ Tracey and Stormzy - 'Ain't It Different'

MELHOR ARTISTA MASCULINO BRITÂNICO

AJ Tracey

Headie One

J Hus - VENCEDOR

Joel Curry

Yungblud

MELHOR ARTISTA FEMININA BRITÂNICA

Arlo Parks

Celeste

Dua Lipa - VENCEDORA

Jessie Ware

Lianne La Havas

MELHOR GRUPO BRITÂNICO

Bicep

Biffy Clyro

Little Mix - VENCEDORAS

The 1975

Young T & Bugsey

ARTISTA REVELAÇÃO

Arlo Parks - VENCEDORA

Bicep

Celeste

Joel Corry

Young T & Bugsey

MELHOR GRUPO INTERNACIONAL

BTS

Fontaines D.C.

Foo Fighters

Haim - VENCEDORAS

Run The Jewels

MELHOR ARTISTA FEMININA INTERNACIONAL

Ariana Grande

Billie Eilish - VENCEDORA

Cardi B

Miley Cyrus

Taylor Swift

MELHOR ARTISTA MASCULINO INTERNACIONAL

Bruce Springsteen

Burna Boy

Childish Gambino

Tame Impala

The Weeknd - VENCEDOR