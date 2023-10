O tema “Voz” vai cruzar-se com outro, mais amplo, que é a celebração dos 50 anos do 25 de Abril de 1974.

O tema “não é, nem poderia ser, indiferente à celebração que teremos no próximo ano dos 50 anos sobre o 25 de Abril”, disse hoje, numa conferência de imprensa, o vice-reitor da Universidade de Coimbra para a Cultura, Comunicação e Ciência Aberta, Delfim Leão.

As candidaturas para a XXVI Semana Cultural da Universidade de Coimbra decorrem entre quarta-feira e 04 de novembro e podem ser feitas através de um formulário ‘online’, disponível no ‘site’ da Universidade.

“A celebração, em 2024, dos 50 anos da Revolução de Abril estimula um reflexo e uma reflexão muito grande sobre a relação e conexão que a instituição, a Universidade de Coimbra, tem com aquilo que é o passado do país e, em particular, com aquilo que é a nossa experiência de ligação intensa com a descoberta e a afirmação da democracia. Daí que o tema deste ano seja o tema a ‘Voz’”, referiu o vice-reitor daquela instituição de ensino superior.

As inscrições para integrar a programação abrangem todas as áreas artísticas, nomeadamente música, teatro, performance e exposições.

Comparativamente à última edição, em 2024 a semana cultural terá mais investimento, já que há um reforço financeiro na área da cultura.

“A ‘Voz’ liga-se à capacidade de vincular ideias, de defender posições. Naturalmente é algo essencial naquilo que constitui a liberdade de expressão”, conquistada com a Revolução de Abril”, acrescentou.

De acordo com a Universidade, esta celebração funde-se com a própria história da Universidade e com a sua tradição de defesa de causas estruturantes da liberdade e da democracia.

Delfim Leão apelou aos parceiros culturais para que se unam e “apresentem propostas articuladas entre si, que possam ter um apoio mais significativo e ter também uma projeção maior”.

Sobre as expectativas para a Semana do próximo ano, o vice-reitor acredita que 2024 será um ano de intensas atividades.

O programa da XXVI Semana Cultural da Universidade de Coimbra será divulgado no mês de fevereiro de 2024.