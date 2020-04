Ouça na playlist os artistas que vão atuar

Na noite de sábado para domingo, a partir da uma da manhã, os ecrãs das televisões, dos computadores, smartphones e tablets serão a primeira fila de um grande palco que irá receber dezenas de pequenos concertos. A iniciativa "One World: Together at Home", promovida pela Global Citizen e pela Organização Mundial de Saúde (OMS), vai juntar vários artistas que, a partir das suas casas, vão atuar para todo o mundo.

A lista de convidados é (muito) grande e Lady Gaga assumiu a curadoria do evento que vai contar com (respire fundo e tome nota): Taylor Swift, Lady Gaga, Paul McCartney, Billie Eilish, Lizzo, Elton John, Andrea Bocelli, Celine Dion, Shawn Mendes, Camila Cabello, Jennifer Lopez, Kacey Musgraves, J Balvin, Billie Joe Armstrong, Eddie Vedder, Chris Martin, Sam Smith, Lang Lang, Alanis Morissette, Burna Boy e Stevie Wonder são alguns dos artistas que vão participar no evento - a lista completa pode ser vista no final do artigo.

Veja a apresentação da iniciativa:

Um espetáculo de seis horas transmitido por streaming vai preceder o evento principal, que será transmitido na televisão e online e que vai contar com a participação de várias celebridades, como os atores Don Cheadle e Samuel L Jackson ou a jogadora de futebol Megan Rapinoe.

Mais de 100 artistas vão participar no evento de sábado, mas o formato ou ordem de apresentação não foram divulgados. Hugh Evans, fundador da Global Citizen, afirmou que muitos - incluindo os Rolling Stones - tomaram conhecimento da iniciativa e entraram em contacto com Global Citizen.

"One World: Together at Home" será apresentado por Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel e Stephen Colbert, com a ajuda do elenco da "Rua Sésamo". Ellen Degeneres, David e Victoria Beckham, Idris e Sabrina Elba, Matthew Mcconaughey e Oprah Winfrey também vão fazer pequenas aparições na iniciativa mundial.

Além de celebrar os profissionais da área da saúde, a Global Citizen frisou que pretende transformar o evento num "grito mobilizador" para apoiar a ação de fundações de caridade a nível local. A organização também vai pedir a filantropos e governos que apoiem a Organização Mundial de Saúde na sua resposta ao novo coronavírus, um objetivo para o qual afirma já ter arrecadado 35 milhões de dólares.

A iniciativa de apoio à OMS pode ser muito simbólica, especialmente depois do presidente norte-americano, Donald Trump, ter anunciado a interrupção das contribuições financeiras à agência da ONU, depois de acusar a Organização Mundial da Saúde de má administração da crise da COVID-19, que provocou mais de 140.000 mortos em todo o mundo.

O objetivo é "alcançar um momento de união mundial na luta para acabar com a COVID-19", afirmou Hugh Evans.

Onde ver?

Em Portugal, os concertos em direto poderão ser acompanhados na TVI, na MTV e na Rádio Comercial. Na estação de Queluz de Baixo, na noite de sábado para domingo, a emissão arranca à meia-noite com o Rui Maria Pêgo e a Rita Rugeroni. Uma hora depois arrancam os concertos com comentários de Diogo Beja e Nuno Markl.

A transmissão também poderá ser vista na TVI Player. "A TVI e a Rádio Comercial garantem a transmissão deste concerto global, oferecendo aos portugueses o que de melhor se faz no mundo da música, sem sair de casa", frisa a Media Capital em comunicado.

Ao longo da noite, também poderá acompanhar o "One World: Together at Home" no SAPO Mag, bem como ver ou rever os principais momentos da noite.

O "One World: Together at Home" vai passar também na Rádio Comercial, em diferido, no domingo, entre as 16h e as 18h. A partir das 18h00 também poderá rever os concertos no pequeno ecrã, no Canal E!.

O evento será transmitido também online (Alibaba, Amazon Prime Video, Apple, Facebook, Instagram, LiveXLive, Tencent, Tencent Music Grup, TIDAL, TuneIn, Twitch, Twitter, Yahoo e YouTube) e simultaneamente nos principais canais norte-americanos (ABC, NBC, ViacomCBS Networks, e iHeart Media). No Reino Unido, os concertos serão transmitidos na BBC One no dia seguinte (19 de abril).

"Este evento, produzido pela Global Citizen, contará também com testemunhos reais de profissionais de saúde e famílias em todo o mundo. Potenciada por apoiantes e parceiros corporativos do COVID-19 Solidarity Reponse Fund, a transmissão especial também beneficiará instituições de solidariedade regionais que fornecem comida, abrigo e serviços de saúde aos mais necessitados", explica a MTV Portugal em comunicado.

LISTA DE CONVIDADOS "One World: Together At Home"

Adam Lambert • Alicia Keys • Amy Poehler • Andra Day • Andrea Bocelli • Angèle • Anitta • Annie Lennox • Awkwafina • Becky G • Becky Lynch • Ben Platt • Billie Eilish • Billie Joe Armstrong • Billy Ray Cyrus • Black Coffee • Braun Strowman • Bridget Moynahan • Camila Cabello • Cassper Nyovest • Celine Dion • Charlie Puth • Chris Martin • Christine And The Queens • Common • Connie Britton • Danai Gurira • David & Victoria Beckham • Delta Goodrem • Don Cheadle • Eason Chan • Eddie Vedder • Ellen Degeneres • Ellie Goulding • Elton John • Erin Richards • Finneas • Heidi Klum • Henry Golding • Hozier • Hussain Al Jassmi • Idris And Sabrina Elba • J Balvin • Jack Black • Jack Johnson • Jacky Cheung • Jameela Jamil • Jason Segel • Jennifer Hudson • Jennifer Lopez • Jess Glynne • Jessie J • Jessie Reyez • Jimmy Fallon • Jimmy Kimmel • John Legend • Juanes • Kacey Musgraves • Keith Urban • Kerry Washington • Kesha • The Killers • Lady Antebellum • Lady Gaga • Lang Lang • Leslie Odom Jr. • Lewis Hamilton • Liam Payne • Lili Reinhart • Lilly Singh • Lindsey Vonn • Lisa Mishra • Lizzo • Ll Cool J • Lola Lennox • Luis Fonsi • Lupita Nyong’o • Maluma • Maren Morris • Matt Bomer • Matthew Mcconaughey • Megan Rapinoe • Michael Bublé • Milky Chance • Natti Natasha • Niall Horan • Nomzamo Mbatha • Oprah Winfrey • Paul Mccartney • Pharrell Williams • Pierce Brosnan • P.K. Subban • Picture This • Priyanka Chopra Jonas • Rita Ora • The Rolling Stones • Sam Heughan • Sam Smith • Samuel L Jackson • Sarah Jessica Parker • Sasha Banks • Sebastián Yatra • Shah Rukh Khan • Shawn Mendes • Sheryl Crow • Sho Madjozi • Sofi Tukker • Stephen Colbert • Stevie Wonder • Superm • Taylor Swift • Tim Gunn • Usher • Vishal Mishra • Xavier Woods • Zucchero