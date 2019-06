Depois de "I Know What You Did Last Summer", Shawn Mendes e Camila Cabello voltaram a juntar para um novo tema. O tema "Señorita"e o videoclip foram lançados na passada sexta-feira, dia 21 de junho, nos serviços de streaming e no Youtube.

Para divulgar a canção, o artista canadiano revelou nas suas redes sociais um vídeo dos bastidores da gravação do videoclip. Durante o ensaio das coreografias, Shawn Mendes deixou cair a cantora ao chão.

Segundo a Universal Music, a canção foi composta por Shawn Mendes e Camila Cabello com Andrew Watt, Benny Blanco, Ali Tamposi, Charli XCX, Jack Patterson e Cashmere Cat. "Señorita" foi produzida por Andrew Watt e Benny Blanco, com produção adicional de Cashmere Cat.