Clara de Sousa vai apresentar a próxima edição dos Globos de Ouro, da SIC. A informação foi confirmada pelo canal esta segunda-feira, dia 5 de julho, que avançou que o evento está agendado para o dia 3 de outubro.

Pela primeira vez, a cerimónia da estação de Paço de Arcos vai ser apresentada por um rosto da informação. A última edição, que decorreu em 2019, foi conduzida por Cristina Ferreira.

"Dia 3 de outubro Clara de Sousa, a Clara que todos conhecemos, terá a responsabilidade de 'comandar' as operações da gala mais importante do ano. A jornalista aceitou o desafio e vai subir ao palco do Coliseu dos Recreios, desta vez, para apresentar a XXV Gala dos Globos de Ouro", revelou a SIC.

"São 25 anos de história, são 25 anos de emoções fortes, são 25 anos a homenagear aqueles que tanto fazem por nós e pelo nosso país nas mais diversas áreas. Depois de um período atípico, os Globos regressam em grande para destacar e celebrar os melhores entre os melhores. Parabéns Clara, confiamos que estás mais do que à altura do desafio e a família SIC deseja-te o melhor. Boa sorte", rematou o canal.