Estão de volta os cafés com as amigas, os dilemas de meia-idade em Nova Iorque e, claro, os looks extravagantes de Carrie Bradshaw. A terceira temporada de "And Just Like That...", spin-off de "O Sexo e a Cidade", estreou-se no dia 30 de maio na Max, com novos episódios a chegar semanalmente.

A série acompanha Carrie, Miranda, Charlotte, Seema e LTW a navegar pela complicada realidade da vida, do amor, do sexo e da amizade aos 50 anos na cidade de Nova Iorque. As novas aventuras trazem reencontros inesperados, novos amores, reavaliações de carreira e muitos momentos de introspeção, com a cidade de Nova Iorque como pano de fundo.

No final da segunda temporada, Carrie decidiu deixar o apartamento onde viveu durante “O Sexo e a Cidade". Antes de se mudar para Gramercy Park, deu um último jantar no apartamento, depois de se despedir temporariamente de Aidan (John Corbett). Já Miranda (Cynthia Nixon) arranjou um novo emprego na Human Rights Watch e Charlotte (Kristin Davis) decidiu regressar ao mercado de trabalho.

O elenco da terceira temporada conta com Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon, Kristin Davis, Sarita Choudhury, Nicole Ari Parker, Cathy Ang, Mehcad Brooks, Jonathan Cake, Mario Cantone, Niall Cunningham, David Eigenberg, Evan Handler, Christopher Jackson, Logan Marshall-Green, Sebastiano Pigazzi, Alexa Swinton, Dolly Wells e John Corbett.

Veja o trailer: