A Federação Portuguesa de Futebol foi ao arquivo do Festival Eurovisão da Canção para escolher a banda sonora de um novo vídeo de apoio aos jogadores portugueses.

Para o vídeo, a federação escolheu "Silêncio e Tanta Gente", tema interpretado por Maria Guinot e que representou Portugal na edição de 1984 do Festival Eurovisão da Canção.

"11 em campo. Milhões em todo o mundo. Vamos todos, Vamos com tudo! Este filme foi feito com imagens de portugueses do mundo inteiro", pode ler-se na mensagem que acompanha o vídeo publicados nas redes sociais.

No Twitter, a publicação soma mais de 475 partilhas e o vídeo já ultrapassou as 35 mil visualizações.

Veja o vídeo: