O sindicato dos atores dos EUA anunciou esta terça-feira (19) que iniciou um processo disciplinar contra Donald Trump que pode levar à expulsão do presidente em fim de mandato e antigo apresentador do famoso "reality show" televisivo "The Apprentice".

O sindicato SAG-AFTRA votou "esmagadoramente" a favor da abertura de um processo por violação da Constituição por Trump, ligado ao ataque ao Capitólio perpetuado pelos seus apoiantes a 6 de janeiro.

O comité disciplinar do sindicato examinará o envolvimento do milionário do Partido Republicano nesses eventos, que também é objeto de uma segunda acusação no Congresso por "incitamento à insurreição".

“Donald Trump atacou os valores que este sindicato tem entre os mais sagrados: democracia, verdade, respeito pelos nossos concidadãos de todas as raças e religiões e a sacrossanta liberdade de imprensa”, afirmou em comunicado a presidente da SAG-AFTRA, Gabrielle Carteris.

O comité disciplinar também estudará a "perigosa campanha de desinformação destinada a desacreditar e, em última instância, ameaçar a segurança dos jornalistas", orquestrada, segundo o sindicato, pelo presidente em fim de mandato.

Os 160 mil membros do SAG-AFTRA incluem atores, mas também um grande número de profissionais dos meios audiovisuais nas mais diversas áreas.

"Há uma ligação direta entre esse desrespeito deliberado pela verdade e os ataques perpetuados pelos seus apoiantes contra jornalistas", salientou Carteris.

“Como sindicato, o nosso papel mais importante é a proteção dos nossos membros”, afirmou David White, diretor-executivo da organização.

Se for condenado, Trump corre o risco de multa, suspensão e até expulsão do SAG-AFTRA, que geralmente oferece aos seus associados alguns benefícios, como reforma e acesso a determinados filmes antes do seu lançamento.

De acordo com o meio especializado Deadline, Trump entrou no SAG-AFTRA em 1989.

Além do seu papel em "The Apprentice" entre 2004 e 2015, Trump é mais conhecido no ecrã por uma cena no filme "Sozinho em Casa 2", de 1992, além de participações especiais em "Zoolander" e nas séries "O Príncipe de Bel-Air" e "Sex and the City".