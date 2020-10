Os Smashing Pumpkins surpreenderam os fãs ao anunciar uma sequela de "Mellon Collie and the Infinite Sadness". O álbum duplo, habitualmente considerado a obra-prima da banda de Chicago, celebra 25 anos no próximo sábado, 24 de outubro.

O novo disco vai contar com 33 canções e deverá ser editado apenas em 2021. Para promover o álbum, o grupo de Billy Corgan irá arrancar uma digressão especial por todo o mundo.

De "Mellon Collie and the Infinite Sadness", editado em 1995, fazem parte temas como "Bullet with Butterfly Wings", "Tonight, Tonight", "Thirty-Three", "1979" ou "Zero".

Ainda este ano, a 27 de novembro, os Smashing Pumpkins editam outro duplo álbum "Cyr".