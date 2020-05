"Somos" é o terceiro longa duração da dupla D’Alva e já tem data de edição agendada para 13 de novembro. Como pontapé de saída deste novo trabalho de originais, Alex D’Alva Teixeira e Ben Monteiro revelam em antecipação o tema "Só a Pensar", que conta com videoclipe gravado em período pré-isolamento e editado em tempo de confinamento.

"Numa viagem ao mundo de D’Alva, 'Só a pensar' remete os ouvintes para um portal lateral presente na mente humana do século XXI que transporta para um lugar cada vez mais comum, mas, no entanto, solitário, que pode ser difícil abandonar quando é necessário voltar à realidade", explicam em comunicado.

O single tem colhido vários elogios de colegas e amigos da dupla. "Dou por mim e fico #SóaPensar que os D’Alva são a maior representação do quão crioula é esta Lisboa. Neles sinto de Earth Wind and Fire a Phil Collins, de Madonna a Bruno Mars ou até mesmo de Prince a The Weeknd! Tudo isto concentrado no universo mestiço de Alex e Ben. Dois irmãos que têm contribuído e muito, para a sofisticação eclética, desta Lisboa! Fico #SóaPensar na proposta que estão a preparar para todos nós e não vejo a hora de entrar na vossa cápsula do tempo e mergulhar no vosso Universo", frisa Dino D’ Santiago.