A minissérie é composta por conversas com as protagonistas da peça “Só Eu Escapei”, suspensa devido ao confinamento decretado na passada quinta-feira.

As conversas com Maria Emília Correia, Cataria Avelar, Márcia Breia e Lídia Franco vão ser conduzidas pelo jornalista Tiago Palma.

Na quinta-feira haverá um episódio piloto, composta por uma conversa com João Loureço, Vera San Payo de Lemos e Célia Caeiro.

No dia 26 é transmitido o episódio com Maria Emília Correia e nos dias 2, 9 e 16 de fevereiro os das conversas com Catarina Avelar, Márcia Breia e v, respetivamente.

“O espetáculo ‘Só Eu Escapei’ regressará logo que seja possível ao palco do Teatro Aberto, mas, até lá, os nossos espetadores do teatro vão poder conhecer melhor cada uma das atrizes que interpretam as quatro personagens desta peça”, lê-se numa nota do teatro dirigido por João Lourenço.

Os quatro episódios vão estrear-se em simultâneo no Youtube, no Facebook e no Spotify.