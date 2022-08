A cantora de jazz e soul Sofia Hoffmann sobe ao palco do Salão Preto e Prata do Casino Estoril, para apresentar as composições do seu segundo álbum de estúdio, "Rebirth".

Com 11 temas, "Rebirth", segundo comunicado da Estoril Sol, “toca nos universos do jazz, da música clássica indiana e da indefinível alma portuguesa”. Segundo a mesma fonte, o CD “distingue-se por um repertório que se estende entre a Broadway, o 'crooning' clássico e cantautores eternos, e que percorre o ocidente e o oriente”. Sofia Hoffmann, neste projeto musical, reuniu vários músicos, entre eles, John Beasley, Arjun Verma, Gaurav Mazumdar, Rui Veloso e Rão Kyao. O álbum “Rebirth” foi produzido durante o período da pandemia, ”um momento de muita incerteza, que nos relembra a necessidade de criar música e arte novamente, de nutrir a diversidade e de nos entregarmos ainda mais à expressão, para reunirmos o oriente com o ocidente”, afirma Sofia Hoffmann, citada no comunicado. Tudo o que se passa à frente e atrás das câmaras! Receba o melhor do SAPO Mag, semanalmente, no seu email. Subscrever Já subscrevi Os temas quentes do cinema, da TV e da música! Ative as notificações do SAPO Mag. Subscrever O que está a dar na TV, no cinema e na música! Siga o SAPO nas redes sociais. Use a #SAPOmag nas suas publicações. Instagram