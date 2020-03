O português Carlos Elísio Silva foi o vencedor da segunda edição do concurso "Somos Imagens da Lusofonia", lançado em dezembro de 2019, com a fotografia "Magusto à moda antiga", anunciou hoje a organização.

Centrado no património cultural dos países e territórios lusófonos, o júri do concurso atribuiu o segundo e o terceiro lugares ao brasileiro Milton Ostetto, com "Rede de Esperança" e ao português José Carlos Carvalho, com "Fado Sentido", respetivamente, de acordo com um comunicado da Somos! - Associação de Comunicação em Língua Portuguesa.

O primeiro prémio é de dez mil patacas (mais de 1.200 euros), o segundo de cinco mil e o terceiro de 3.500

Este ano foram ainda atribuídas três menções honrosas à brasileira Ana Taemi Utiyamae, com "Homenagem a Jacó", e aos portugueses André Rodrigues, com "Careto", e Carlos Pimentel, com "O Encontro".

Todos os cidadãos dos países e regiões da Lusofonia podiam participar no concurso, com fotografias tiradas em qualquer um destes locais: Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Macau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste ou Goa, Damão e Diu.

O júri integrou fotojornalistas a trabalhar em Macau, Portugal e Moçambique, designadamente Gonçalo Lobo Pinheiro (presidente do júri e representante da Somos – ACLP), Eduardo Leal, Eduardo Martins, Gonçalo Delgado, José Sérgio e Pereira Lopes.

Devido à epidemia do novo coronavírus, a exposição das fotografias premiadas e de outras selecionadas pelo júri foi adiada "para data a definir a anunciar futuramente", indicou a associação na mesma nota.