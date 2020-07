O Espaço Espelho D’Água traz para Lisboa este verão o projeto SomSabor, com artistas de diversas áreas e estilos. Serão jantares intimistas com atividades culturais na área da música e da literatura, tirando partido das condições arquitetónicas do espaço, com uma programação especial.

O projeto dinamiza setores da economia nacional que têm sofrido um forte impacto negativo nas suas atividades devido à pandemia da COVID-19, ao oferecer, em segurança e seguindo as medidas recomendadas pela Direção-Geral da Saúde, experiências gastronómicas e culturais. A estreia é no dia 11 de julho com o violonista brasileiro Yamandu Costa.

Os eventos decorrem até ao fim de setembro, sempre com novos convidados. Os preços variam entre 30 e 35 euros.

"O projeto leva em conta não só a nossa sobrevivência enquanto restaurante, mas também a responsabilidade social. Há uma série de músicos que está há tempos sem se apresentar devido à pandemia. E o facto de termos um espaço grande dá-nos a possibilidade de juntar a restauração com atividades culturais. Quando idealizei o Espelho D'Água, há quase seis anos, tinha em mente que faríamos muitos projetos assim. Agora é uma boa oportunidade de os pôr em prática. Temos condições ímpares para receber os nossos clientes com o distanciamento social recomendado pela Direção-Geral de Saúde. E temos a sorte de pessoas ilustres, como o curador gastronómico Paulo Amado, o programador musical Juliano Zappia e os artistas convidados para serem anfitriões terem abraçado a ideia", afirma Mário Almeida, proprietário do Espelho D’Água.