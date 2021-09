No próximo dia 30, Lara Martins atua na Casa da Música, no Porto, no dia 02 de outubro, no Pavilhão de Portugal, em Coimbra, no dia 05, dia da Implantação da República, no Teatro da Trindade, em Lisboa, seguindo depois para Londres onde apresenta “Canção” na embaixada de Portugal, no dia 07, e na igreja de S. Paulo, em Covent Garden, no dia 8, antes de atuar no Centro Ismaelita, no dia 09.

O CD, segundo informação enviada à agência Lusa, é “uma coleção de canções de ambos os lados do Oceano Atlântico, abrangendo tango, música brasileira, fado e canções ‘clássico-jazzísticas’ contemporâneas do pianista e compositor Daniel Bernardes”. Lara canta ainda composições de Astor Piazzolla, Camargo Guarnieri e Alain Oulman.

Lara Martins estudou na Guildhall School of Music and Drama, como bolseira da Fundação Calouste Gulbenkian que, no seu 'site', refere que “os seus dotes de elevado requinte cedo se evidenciaram”, tendo terminado curso com “a mais alta classificação”.