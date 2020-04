Este domingo de Páscoa, dia 12 de abril, o tenor italiano Andrea Bocelli deu um concerto a solo na histórica Duomo, a catedral de Milão, após um convite da cidade, da catedral, do arquissacerdote e da Veneranda Fabbrica del Duomo.

"No dia em que celebramos a confiança numa vida que triunfa, estou honrado e feliz em responder 'Sì' ao convite da cidade e da Duomo de Milão", frisou o cantor.

O concerto não teve audiência presente e foi proibido o acesso ao público (em conformidade com os regulamentos do governo quanto à COVID-19), sendo transmitido exclusivamente e para todo o mundo no canal do tenor no YouTube. O direto foi acompanhado por mais de 10 milhões de pessoas.

"Ave Maria", "Domine Deus" e "Sancta Maria" foram os temas interpretados pelo tenor. No final do recital, Andrea Bocelli caminhou até à entrada da catedral para cantar, sozinho, o hino "Amazing Grace" em frente à praça vazia.

VEJA O CONCERTO: