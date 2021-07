Há 25 anos que ouvimos "Wannabe". A canção das Spice Girls foi lançada a 8 de julho de 1996 e continua a ser banda sonora de muitos momentos. Para celebrar o aniversário, a girlband 'ofereceu' uma prenda aos fãs.

Esta sexta-feira, dia 9 de julho, o grupo lançou um EP especial nos serviços de streaming. Além de várias versões de Wannabe", o álbum conta com uma canção inédita "Feed Your Love" (1995), escrita pelas Spice Girls juntamente com Richard Stannard e Matt Rowe.

Segundo a Pitchfork, em 2016, nas redes sociais, circulou uma excerto da canção agora editada oficialmente.

"Spice", o álbum de estreia das Spice Girls, foi editado a 4 de novembro de 1996 e catapultou o grupo de Emma Bunton, Geri Halliwell, Mel B, Mel C e Victoria Beckham (então Victoria Adams) para a fama, num dos maiores fenómenos de popularidade do seu tempo. Juntas venderam mais 75 milhões de exemplares.