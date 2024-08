St. Vincent defendeu que "Daughters", sucesso de John Mayer, é a pior canção já escrita.

Em entrevista à Kerrang! sobre as 10 canções que mudaram a sua vida, a artista norte-americana foi questionada sobre qual é, para si, a canção com a pior letra de sempre. Sem hesitar, a cantora escolheu o single do disco "Heavier Things", editado por John Mayer em 2004.

Para St. Vincent, a canção é "sexista". "Finge ser uma canção de amor, mas é realmente retrógrada e sexista", defendeu.

“E odeio isso... É tão profundamente misógino", acrescentou.

Nos versos de "Daughters", John Mayer diz que, se os pais tratarem mal as suas filhas, elas irão criar problemas aos namorados: "Fathers, be good to your daughters/ Daughters will love like you do/Girls become lovers who turn into mothers/So mothers, be good to your daughters too".