Stöner são compostos por Brant Bjork, na voz e guitarra, Nick Oliveri, no baixo e voz, e Ryan Gut, na bateria, sendo os dois primeiros elementos fundadores de Kyuss, tendo Oliveri também integrado Queens of the Stone Age durante a fase mais aclamada pela crítica do grupo.

Por sua vez, os Witch, que estiveram confirmados para a edição que deveria ter acontecido este ano, mas foi adiada devido à pandemia de COVID-19, são J Mascis, King Tuff, Graham Clise e Dave Sweetapple.

O festival, que vai decorrer na Praia da Duna do Caldeirão, no concelho de Caminha, tinha já anunciado Electric Wizard, All Them Witches, Weedeater, Pentagram, 1000Mods, W.I.T.C.H (We Intend to Cause Havoc), Nebula, Meatbodies, Night Beats, King Buffalo, Slift, Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs, The Devil and the Almighty Blues, Kaleidobolt, Frankie and the Witch Fingers, Mythic Sunship, The Machine, Psychlona, Tia Carrera, Toxic Shock, Green Lung, Bala, The Goners, Rosy Finch, Samavayo, 24/7 Diva Heaven e We Hunt Buffalo.