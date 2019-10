Sulli, artista que pertenceu ao grupo K-pop F(X), morreu esta semana, aos 25 anos. Segundo a BBC, a cantora e atriz foi encontrada sem vida na sua casa, em Seul, na Coreia d Sul.

De acordo com o site, as autoridades locais estão a investigar as causas da morte. Segundo os bombeiros locais, Sulli apresentava sinais de que teria sofrido um ataque cardíaco.

A estrela sul-coreana somava mais de cinco milhões de seguidores no Instagram e fez parte da banda F(X) entre 2009 e 2015, ano em que se decidiu dedicar à representação.