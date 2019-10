O Pavilhão Rosa Mota, agora denominado Super Bock Arena - Pavilhão Rosa Mota, reabriu portas esta segunda-feira, dia 28 de outubro. Na inauguração, que não contou com a presença da campeã olímpica, o presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, passou praticamente ao lado da polémica sobre a nova denominação do espaço.

Resultado de um investimento de mais de oito milhões de euros, o novo espaço, que demorou dois anos a ser renovado, tem “capacidade para acolher até oito mil pessoas em eventos culturais, desportivos e empresariais”, refere a nota de imprensa distribuída.

Veja no vídeo a nova sala de espetáculos:

A arena tem capacidade para 5500 lugares sentados tendo, ainda segunda a informação disponibilizada, sido adoptadas medidas sustentáveis como a “refrigeração natural das máquinas de controlo de temperatura recorrendo à água do lado dos jardins” anexos e que permitirá “reduzir os consumos energéticos e gastos em água em cerca de 40%”.

O duplo concerto da banda “Ornatos Violeta”, na quinta-feira e sexta-feira, marca a abertura do novo espaço, para o qual estão agendados também o projeto “Amar Amália” (16 de novembro), “Lisbon Film Orchestra” (08 de dezembro), Rui Veloso (14 de dezembro) ou “Carmina Burana” (28 de dezembro).

Na única vez que falou sobre o assunto, no decurso da sua intervenção na cerimónia protocolar que decorreu no auditório do centro de congressos, Rui Moreira recuperou a relação histórica da cidade com o vinho. "Não me venham com complexos por haver um nome associado a bebidas alcoólicas [na nova denominação do pavilhão que passou a chamar-se Super Bock Arena – Pavilhão Rosa Mota]”, argumentou o autarca, enfatizando o facto de antes de haver um Porto conhecido pelo desporto e pela cultura, “já o era devido ao Vinho do Porto”.