A Cat Power subiu ao palco Super Bock do Meco pontualmente às 19h15 com um sorriso subtil e uma efusiva salva de palmas. Chan Marshall, munida com o seu competente trio de apoio, conquistou toda a gente com uma performance vocal fascinante. A técnica de utilizar dois microfones (cada um com uma configuração) propicia uma sonoridade muito envolvente, ora com reverb e ora com 'voz limpa'.

O ponto mais emocionante do concerto foi ao som de "Me Voy", tema extraído do álbum mais recente, intitulado "Wanderer". A vocalista, também conhecida pelos concertos interrompidos inusitadamente, desta vez até tentou uma brincadeira leve; disse a palavra "tigresa", e, depois de não haver uma grande reação por parte da plateia, emendou: "esta foi de um jeito mais brasileiro".

Tudo correu bem e a cantora despediu-se com reverências e saiu de cena singelamente.

Os Jungle deram sequência nesta agradável noite musical. Com uma 'vibe' completamente contagiante, os britânicos foram os primeiros a fazerem a poeira subir literalmente.