No segundo dia do Super Bock Super Rock, que marca o regresso ao Meco, os Calexico e os Iron & Wine apresentaram-se em conjunto no palco EDP. Com um fantástico background natural composto pelas belas árvores do local, Sam Beam alternava com Joey Burns a interpretação dos temas.

As fortes influências de folk, country, blues e jazz - com pitadas de suingue latino - deixaram o público todo a balançar.

VEJA AS FOTOS DOS CONCERTOS:

Já a banda britânica SHAME abriu as atividades do palco Super Bock com um rock alternativo empolgante e regado a influências noise dos anos 1990. A seguir, os Capitão Fausto (que tocaram também no Meco em 2012) fizeram uma apresentação muito competente, apesar da confissão feita hoje à plateia por parte do guitarrista Manuel Palha: "Na altura estava muito nervoso. Hoje ainda estou um pouco!"