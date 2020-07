A coleção "está materializada numa folha do colecionador no formato 30x40cm, com tiragens limitadas, um carimbo comemorativo e um booklet com quatro selos para envio nacional, até 20 gramas", segundo a mesma fonte

O Super-Homem é "um dos mais importantes personagens da cultura pop ocidental, tendo sido o primeiro herói dos 'quadrinhos' a ter uma revista com o seu nome", afirmam os CTT.

Os Correios de Portugal lançaram em novembro do ano passado uma emissão dedicada ao universo de "Harry Potter", em parceria com a Warner Bros., e, em 2017, com a Walt Disney, uma coleção de selos dedicada à saga "Star Wars".