Inserida no projeto municipal Santarém Cultura, a programação do TSB para março abre no dia 7, às 16:00, com o espetáculo de dança para famílias, com entrada gratuita, “A Nova Bailarina”, de Aldara Bizarro.

“'A Nova Bailarina' é um espetáculo sobre a democracia que nos remete para o papel de cada um na sociedade e para a consciência cívica, abordando, através da dança, de uma forma não convencional, e com muito humor, questões éticas e de valores base de construção pessoal e social”, afirma uma nota da Câmara de Santarém.

Na sexta-feira, dia 13, às 21:30, Surma, nome artístico de Débora Umbelino, a “one woman band” natural de Leiria, estará “sozinha em palco, rodeada de uma dúzia de instrumentos e com a sua voz”.

“Surma inspira-se no silêncio para criar um universo próprio de canções que tanto bebem no jazz, na eletrónica e numa multiplicidade de influências para explorar caminhos nem sempre óbvios, mas com uma identidade muito vincada, com uma fonética própria e capaz de criar momentos únicos de viagem ao vivo, que tanto nos lembram ambientes de 'fjords' nórdicos como de cidades cosmopolitas”, acrescenta.

O espetáculo de dança “Bianca Branca”, de Leonor Keil, inspirado no conto “Bianca”, de Fausto Gilberti, estará no TSB no dia 21 de março à tarde, também direcionado para as crianças e as famílias.

“Branco é a cor preferida da Branca. Há quem diga que branco é uma cor sem ser cor. Numa empolgante e envolvente confissão, Branca conta-nos os seus pequenos prazeres, sonhos, medos, desejos todos eles de cor branca. Quando menos esperamos podemos ser surpreendidos por um sentimento muito forte e de repente, o mundo fica de pernas para o ar. Mas muito mais humano e principalmente mais colorido”, refere a sinopse do espetáculo.