Os Prémios Internacionais de Música Portuguesa (IPMA, na sigla em inglês) foram criados na cidade de New Bedford, nos Estados Unidos, para reconhecer a música portuguesa e lusófona, e a cerimónia de entrega aconteceu no sábado, com atuações de nomes como Carminho, Piruka, Cremilda Medina e os Anjos.

Na cerimónia foram atribuídos prémios em 14 categorias, com o músico português Diogo Lopes, que assina enquanto Syro, a conquistar duas distinções: A de melhor atuação pop, com o tema "Acordar", e a de melhor atuação em quarentena.

Maria Monda venceu o prémio na área da música tradicional, o Lisboa String Trio no fado, enquanto os The RedBeds foram reconhecidos como Novo Talento.

O voto do público foi para as Lookalike, com o tema "Amar do Zero".