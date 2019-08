"Em vésperas do arranque do calendário escolar e já com as férias de sol volvidas, o ringue do Circulo Católico de Operários do Porto (CCOP) vai cumprir com os seus deveres pagãos e ser casa para a segunda edição do Taina Fest deste ano", refere a promotora.

Estão previstas atuações de José Pinhal Post Mortem Experience, Jetro Tuga, Conferência Inferno e DJ da Casa.

O palco estará ainda aberto para um "Karaoke ao Desafio: Canções de Lena D'Água e António Variações", apresentadas por Emanuel Botelho, ex-Sensible Soccers.